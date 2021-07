Ecco i nodi del capitalismo delle piattaforme. La relazione del Garante della privacy

(Di venerdì 2 luglio 2021) Che cosa ha detto il presidente Pasquale Stanzione nel corsoannuale 2020 dell’Autoritàper la protezione dei dati personali ILIl digitale ha dimostrato di poter essere al servizio dell’uomo, ma non senza un prezzo di cui bisogna avere consapevolezza: l’accentramento progressivo, in capo alle, di un potere che non è più soltanto economico, ma anche – e sempre più – performativo, sociale, persino decisionale. Un potere che si innerva nelle strutture economico sociali, fino a permeare quel “caporalato ...

Che cosa ha detto il presidente Pasquale Stanzione nel corso della relazione annuale 2020 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali IL CAPITALISMO DELLE PIATTAFORME Il digitale ha ...