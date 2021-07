È stato arrestato l’ultimo leader del gruppo neonazista greco Alba dorata (Di venerdì 2 luglio 2021) 7 ottobre 2020, Atene, alcune persone festeggiano la sentenza che ha dichiarato Alba dorata un’organizzazione criminale (foto: Socrates Baltagiannis/Getty Images)Dopo 9 mesi di ricerche, la polizia greca è riuscita ad arrestare il leader del gruppo neonazista Alba dorata Christos Pappas, condannato a 13 anni di carcere lo scorso ottobre e in fuga da allora. Pappas era riuscito a sfuggire alla giustizia scomparendo il giorno successivo alla condanna, arrivata a conclusione di un processo storico la cui sentenza ha coinvolto più di 50 neonazisti, accusati di omicidio, ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) 7 ottobre 2020, Atene, alcune persone festeggiano la sentenza che ha dichiaratoun’organizzazione criminale (foto: Socrates Baltagiannis/Getty Images)Dopo 9 mesi di ricerche, la polizia greca è riuscita ad arrestare ildelChristos Pappas, condannato a 13 anni di carcere lo scorso ottobre e in fuga da allora. Pappas era riuscito a sfuggire alla giustizia scomparendo il giorno successivo alla condanna, arrivata a conclusione di un processo storico la cui sentenza ha coinvolto più di 50 neonazisti, accusati di omicidio, ...

