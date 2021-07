È stato arrestato l’ultimo leader del gruppo neonazista greco Alba dorata (Di venerdì 2 luglio 2021) Christos Pappas era in fuga da 9 mesi. È accusato di omicidio, aggressione, possesso illegale di armi e di associazione a delinquere. Dovrà scontare 13 anni di reclusione 7 ottobre 2020, Atene, alcune persone festeggiano la sentenza che ha dichiarato Alba dorata un’organizzazione criminale (foto: Socrates Baltagiannis/Getty Images)Dopo 9 mesi di ricerche, la polizia greca è riuscita ad arrestare il leader del gruppo neonazista Alba dorata Christos Pappas, condannato a 13 anni di carcere lo scorso ottobre e in fuga da allora. Pappas era riuscito a sfuggire alla giustizia ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Christos Pappas era in fuga da 9 mesi. È accusato di omicidio, aggressione, possesso illegale di armi e di associazione a delinquere. Dovrà scontare 13 anni di reclusione 7 ottobre 2020, Atene, alcune persone festeggiano la sentenza che ha dichiaratoun’organizzazione criminale (foto: Socrates Baltagiannis/Getty Images)Dopo 9 mesi di ricerche, la polizia greca è riuscita ad arrestare ildelChristos Pappas, condannato a 13 anni di carcere lo scorso ottobre e in fuga da allora. Pappas era riuscito a sfuggire alla giustizia ...

Ultime Notizie dalla rete : stato arrestato Canicattì. Truffa dello specchietto, arrestata donna A Canicattì, la Polizia di Stato ha arrestato una donna in esecuzione ad un'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, dovendo espiare la pena di mesi 6 di reclusione. ll personale del ...

Operazione Knock Down. Droga a Messina, pestaggi per chi non pagava le dosi: nomi degli 11 arrestati Settimo, nel corso delle indagini, è stato arrestato con circa 20 chilogrammi di marijuana, mentre ad Alati sono stati trovati 200 grammi di marijuana. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ...

Saman: procura chiede incidente probatorio per fidanzato La Procura di Reggio Emilia chiesto un incidente probatorio per sentire il fidanzato di Saman Abbas, la 18enne d'origine pachistana scomparsa da oltre due mesi e che si presume sia stata uccisa dalla ...

