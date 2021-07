“È lui, ci dispiace”. Bambino di 2 anni trovato morto nel 1963. Oggi quel corpo ha un nome (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiamano ‘Cold case’ e sono quei casi irrisolti che la polizia archivia per mancanza di prove o di una tecnologia che riesca a dare spiegazioni convincenti. Il nostro cold case per eccellenza, in Italia, è quello di Denise Pipitone, la bimba scomparsa 17 anni fa e mai più ritrovata. quello invece che sta facendo scalpore negli Usa è un caso ancora più “freddo”. Si tratta di un ritrovamento avvenuto negli anni ’60 in Oregon, un Bambino per la precisione. Tuttavia per quasi 60 anni l’identità della giovane vittima non è mai stata scoperta. Ora, grazie alla genealogia genetica, il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiamano ‘Cold case’ e sono quei casi irrisolti che la polizia archivia per mancanza di prove o di una tecnologia che riesca a dare spiegazioni convincenti. Il nostro cold case per eccellenza, in Italia, èlo di Denise Pipitone, la bimba scomparsa 17fa e mai più ritrovata.lo invece che sta facendo scalpore negli Usa è un caso ancora più “freddo”. Si tratta di un ritrovamento avvenuto negli’60 in Oregon, unper la precisione. Tuttavia per quasi 60l’identità della giovane vittima non è mai stata scoperta. Ora, grazie alla genealogia genetica, il suo ...

Advertising

PalaDanyela83 : @fgr62 Ma guarda, a me dispiace per lui, ti ripeto. Da quando ci siamo lasciati io non ci ho mai più avuto a che fa… - rescuemepayne : @Diane_NguyenBJ piùche altro magari anche la mancanza di comunicazione tra il figlio e la madre,ora non socome sono… - pensachee : niente io amo quella donna e mi dispiace non averla più come suocera cazzo se solo fosse libero suo fratello mi met… - amolefragole : @mirixmobv lui è bello ma quei capelli no mi dispiace m - 0NLY7H3BR4V3 : -sta inscenando è solo un “personaggio” ma il vero harry non torna più e io riesco a sentirmi bene solo con quell’h… -