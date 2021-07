“È il momento, che emozione…”. Belen Rodriguez, ‘incintissima’, esplode di gioia per l’arrivo di Luna Marie (Di venerdì 2 luglio 2021) Belen Rodriguez è all’apice della felicità, infatti sono uscite fuori notizie positive sul suo futuro professionale. Oltre a ‘Tu Si Que Vales’ dovrebbe condurre una nuova trasmissione su Italia 1, dedicata alle mamme lavoratrici. Non è ancora dato sapere con certezza quando andrà in onda, ma sembra ormai certa la notizia. Ma c’è anche una secondogenita in arrivo, infatti era stato riferito che tra fine giugno ed inizio luglio sarebbe venuta alla luce la piccola Luna Marie. E ora c’è un aggiornamento. Alcuni giorni fa è uscita fuori la foto della cognata. Lei ne ha una bellissima e giovanissima. Ha da poco compiuto 18 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)è all’apice della felicità, infatti sono uscite fuori notizie positive sul suo futuro professionale. Oltre a ‘Tu Si Que Vales’ dovrebbe condurre una nuova trasmissione su Italia 1, dedicata alle mamme lavoratrici. Non è ancora dato sapere con certezza quando andrà in onda, ma sembra ormai certa la notizia. Ma c’è anche una secondogenita in arrivo, infatti era stato riferito che tra fine giugno ed inizio luglio sarebbe venuta alla luce la piccola. E ora c’è un aggiornamento. Alcuni giorni fa è uscita fuori la foto della cognata. Lei ne ha una bellissima e giovanissima. Ha da poco compiuto 18 ...

