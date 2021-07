Droga, vasta piantagione di cannabis sequestrata in Campania (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una piantagione con oltre 400 piante di cannabis è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata nelle campagne tra Sant’Antonio Abate (Napoli) e Scafati (Salerno). Le piante., alte fino a due metri e mezzo, erano nascoste in una in una serra per la coltivazione di pomodori. Il responsabile della coltura, un 46 enne di Lettere (Napoli) che risulta titolare di una ditta di produzione di spezie e piante aromatiche per uso farmaceutico, è stato denunciato per coltivazione di stupefacenti. L’ uomo aveva dichiarato che la piantagione era di canapa sativa seminata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unacon oltre 400 piante diè statadalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata nelle campagne tra Sant’Antonio Abate (Napoli) e Scafati (Salerno). Le piante., alte fino a due metri e mezzo, erano nascoste in una in una serra per la coltivazione di pomodori. Il responsabile della coltura, un 46 enne di Lettere (Napoli) che risulta titolare di una ditta di produzione di spezie e piante aromatiche per uso farmaceutico, è stato denunciato per coltivazione di stupefacenti. L’ uomo aveva dichiarato che laera di canapa sativa seminata ...

