Dopo Salvini che evoca la Madonna | ecco Figliuolo che affida i vaccini a Santa Rita

(Di venerdì 2 luglio 2021) E per fortuna questi sarebbero quelli seri, i migliori, quelli che non parlano ma fanno, quelli che nell’immaginario collettivo avrebbero dovuto segnare una svolta rispetto ai governi precedenti. Perché, proprio nel momento in cui stavamo per dimenticarci le nefandezze pseudoreligiose di(con rosari usati come clava, crocifissi adorati come totem e addirittura ladi Fatima eletta sua social media manager), ora arriva il generale Francesco Paolo Figliolo, l’uomo della provvidenza, ad ammettere di avere chiesto a, osservando il suo corpo a Cascia, “di aiutare l’Italia a uscire da questa pandemia, a ...

Advertising

MolinariRik : Oggi a Torino con Salvini per la presentazione del candidato sindaco Paolo Damilano. Torino dopo anni di illusioni… - RobertoRenga : RT @elio33044815: - defra_andrea : RT @FPanunzi: +++Salvini: 'Annunceremo il nostro candidato a sindaco di Milano dopo le elezioni'. - Oli_oleaster : RT @elio33044815: - abiraghi : La #moratti intesta a sé e alla #destra che (mal)governa la #Lombardia il primo giorno con zero morti dopo tanto. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Salvini

Tanto è vero che magari si ingolla l'abolizione dell'articolo 18 e si va via solo. Leggi Anche ... Il fondatore visionario o il pragmatico esecutore che ha dimostrato con, con l'Europa, con ...... ognuno corre per sé e solola chiusura delle urne si formeranno maggioranze in Parlamento in base ai numeri elettorali. A dar manforte a questa tesi è anche la sfida continua tra Matteo...“Confidenti nella scienza ma anche nella spiritualità, auspico che Santa Rita posi la sua santa mano sopra di noi, per fare in modo che ne usciamo”, ha dichiarato Figliuolo. E, sia chiaro, il problema ...Salerno, Salvini fa tappa sul lungomare dopo essersi concesso una passeggiata sul corso in compagnia di alcuni esponenti locali ...