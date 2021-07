Direttivo M5S, il pasticcio delle piattaforme. Crimi: “Si vota online, ma non su Rousseau” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ultima nota ufficiale del capo politico del Movimento Cinque Stelle, Vito Crimi, è piombata sulla comunità pentastellata, oggi 2 luglio, con un effetto destabilizzante. I militanti sono chiamati ad abbandonare il Blog delle Stelle per aderire al nuovo blog movimento5stelle.eu. Soltanto così potranno partecipare alla scelta dei candidati per la nomina del Comitato Direttivo che reggerà il Movimento fino al 2023. Scontro digitale Una risposta, quella di Crimi, al fondatore e garante Beppe Grillo. Il quale, al culmine dello scontro con Giuseppe Conte, nei giorni scorsi, aveva chiesto votazioni in Rete sulla ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ultima nota ufficiale del capo politico del Movimento Cinque Stelle, Vito, è piombata sulla comunità pentastellata, oggi 2 luglio, con un effetto destabilizzante. I militanti sono chiamati ad abbandonare il BlogStelle per aderire al nuovo blog movimento5stelle.eu. Soltanto così potranno partecipare alla scelta dei candidati per la nomina del Comitatoche reggerà il Movimento fino al 2023. Scontro digitale Una risposta, quella di, al fondatore e garante Beppe Grillo. Il quale, al culmine dello scontro con Giuseppe Conte, nei giorni scorsi, aveva chiestozioni in Rete sulla ...

MediasetTgcom24 : M5s, Crimi avvia macchina per voto Comitato direttivo su 'SkyVote' #M5s - lorepregliasco : Crimi ha dato via alle procedure di voto per il nuovo comitato direttivo del M5S, che però non saranno su Rousseau… - FrancescoBerti_ : Il @Mov5Stelle aspetta una leadership legittima da feb '20. La volontà degli iscritti e il nostro Statuto parlano c… - OmbraDuca : RT @venis_77: A quanto pare Grillo ha accettato di vedere parlamentari e senatori e valutare le carte tutti insieme, stessa cosa ha fatto C… - axelcrime : #M5S :Crimi indice il voto per il direttivo ma non sulla #piattaformaRousseau. Di Maio e #Fico tentato la mediazione -