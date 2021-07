Diretta Mourinho | delirio a Roma | tifosi impazziti

Advertising

Marzialoreti2 : Dite all'ospite che la Roma non ha tifosi popolari.Avete fatto di peggio quando è arrivato mourinho,all'inter o Ron… - giovannicoviel1 : RT @zazandrea: 200 i tifosi presenti a Ciampino ad accogliere #Mourinho (a detta di tutti i media presenti). @angelomangiante in diretta:… - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: ????2 ore quasi di autentica follia romanista ??Sulle tracce di Josè #Mourinho! VIDEO-FOTO e live della giornata qui h… - corgiallorosso : ????2 ore quasi di autentica follia romanista ??Sulle tracce di Josè #Mourinho! VIDEO-FOTO e live della giornata qui… - ResiannaM : RT @zazandrea: 200 i tifosi presenti a Ciampino ad accogliere #Mourinho (a detta di tutti i media presenti). @angelomangiante in diretta:… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Mourinho

Sbarco di, ladella giornata 17.50, quarantena a Trigoria Joséresterà a Trigoria per i cinque giorni di isolamento imposti dal ministero della Salute per chi ha ...Dae i cambi di panchine in Serie A a Zaniolo e De Paul: l'ex centrocampista D'Agostino a CMIT TVIna CMIT TV, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex giocatore fra le altre dell'Udinese, e ...TIFOSI - Presenti i tifosi a Ciampino, dove Mourinho è atterrato poco prima delle 14. Presenti i tifosi a Trigoria, dove alle 15.40 circa il portoghese ha salutato i tanti fan romanisti presenti. Gran ...A CMIT TV è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex giocatore fra le altre dell'Udinese, e nuovo tecnico della Vibonese in Serie C.