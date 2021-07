DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: Ferrari bella a metà. Leclerc: “Passo gara buono”. Sainz: “Forti in curva” (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 Ferrari A DUE FACCE: bella DI MATTINA, ATTARDATA IN FP2 LEWIS HAMILTON RISPONDE A VERSTAPPEN: SI INFIAMMA IL DUELLO PER IL MONDIALE CHARLES Leclerc: “Passo gara buono, CI MANCA QUALCOSA SUL GIRO SECCO” CARLOS Sainz: “SIAMO Forti IN curva, MA IN RETTILINEO…” LEWIS HAMILTON: “LA MACCHINA ANDAVA BENE, MA DOMANI RED BULL NUOVAMENTE IN VANTAGGIO” VALTTERI BOTTAS: “SIAMO PARTITI MEGLIO, MA LA RED BULL HA MARGINE” MAX ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2A DUE FACCE:DI MATTINA, ATTARDATA IN FP2 LEWIS HAMILTON RISPONDE A VERSTAPPEN: SI INFIAMMA IL DUELLO PER IL MONDIALE CHARLES: “, CI MANCA QUALCOSA SUL GIRO SECCO” CARLOS: “SIAMOIN, MA IN RETTILINEO…” LEWIS HAMILTON: “LA MACCHINA ANDAVA BENE, MA DOMANI RED BULL NUOVAMENTE IN VANTAGGIO” VALTTERI BOTTAS: “SIAMO PARTITI MEGLIO, MA LA RED BULL HA MARGINE” MAX ...

