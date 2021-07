Diretta Belgio-Italia 0-0 live: primi gialli del match, ammoniti Verratti e Tielemans. Donnarumma "cancella" De Bruyne (Di venerdì 2 luglio 2021) 13' - Bonucci spinge in rete dopo un calcio di punizione battuto da destra. L'arbitro convalida, ma il check del Var trova Chiellini in fuorigioco. Gol annullato1° TEMPOSEGUI LA... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 luglio 2021) 13' - Bonucci spinge in rete dopo un calcio di punizione battuto da destra. L'arbitro convalida, ma il check del Var trova Chiellini in fuorigioco. Gol annullato1° TEMPOSEGUI LA...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - RaiNews : #EURO2020, questa sera alle 21 l'Italia intera davanti alla tv per seguire le gesta del team di Roberto Mancini. La… - calciomercatoit : ?? - tanzistefania2 : Giorgio che mangia pollo arrosto (in diretta Twitch) durante Belgio-Italia è qualcosa di spettacolare. ????@GialappasB - walberr : RT @Corriere: Italia-Belgio, maxischermi in Piazza del Popolo a Roma per vedere la partita -