Dimessi gli ultimi pazienti | la terapia intensiva del Bolognini è Covid free

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dalla mattinata di venerdì 2 luglio il reparto didell’ospedaledi Seriate è ufficialmente “”. Ad annunciarlo è la stessa Asst Bergamo Est, che gestisce la struttura insieme a quelle di Alzano Lombardo, Piario, Lovere e Gazzaniga: “Siamo veramente felici di poter dare questa notizia – ha scritto l’azienda sanitaria sul proprio profilo Facebook – Non accadeva dal 2 marzo 2021”. Dai medici, però, anche un appello ben preciso: “Non dimentichiamo ciò che è accaduto e non abbassiamo la guardia!”. L’Asst Bergamo Est era stata tra le prime a sperimentare la violenta ondata ...

Advertising

salidaparallela : @Gianni78605577 Ma ora ancora di più e più motivati.Hai visto l'ultima?pure tre consiglieri m5s della Raggi si sono… - infoitinterno : Dimessi gli ultimi due pazienti, chiude il Covid Hospital: quale il futuro della fiera? - BalliFrancesco : @ladyonorato @simo7600272454 Più che altro a quello studio ci crede solo chi lo ha scritto. Nessun esperto serio gl… - vivereurbino : da Vivere Marche Civitanova: Dimessi gli ultimi due pazienti, chiude il Covid Hospital: quale il futuro della fiera… - TvCentroMarche : CIVITANOVA MARCHE - CHIUDE IL COVID HOSPITAL, DIMESSI GLI ULTIMI DUE PAZIENTI. Chiude i battenti il Covid Hospital… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimessi gli

BergamoNews.it

... non si sianoo abbiano rinunciato a una carica elettiva, fatti salvi i casi di ... dovranno inviare nelle modalità sul sito del Movimento (www.movimento5stelle.eu) i bilanci estatuti dei ...2. Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti ...attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento) sono 1.283( - 4). Le persone isolate ...I Carabinieri di Casale Monferrato, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una querela, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali colpose e omissione di soccorso un 66enne, il ...E' stata aperta un'inchiesta sulla morte di Eugenia Blandino, ingegnera palermitana di 37 anni, deceduta a Palermo dopo due ricoveri al pronto soccorso di Villa Sofia e del Buccheri La Ferla. La donna ...