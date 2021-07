Difende un amico chiamato “grasso e gay”: ragazzina di 14 anni presa a calci e schiaffi (Di venerdì 2 luglio 2021) “Mia figlia stava camminando per la strada con tre amichetti di classe improvvisamente due ragazzini hanno insultato il suo amico. A quel punto mia figlia ha tentato di chiedere ai due di smetterla. Per tutta risposta è stata strattonata e poi presa a calci e schiaffi“. A raccontarlo ieri all’Ansa è stata la madre di una ragazzina 14enne aggredita in centro a Cerignola, in provincia di Foggia. La donna di 38 anni, che aveva denunciato l’accaduto in un post su Facebook, sostiene che l’aggressione alla figlia sarebbe avvenuta “perché lei e una sua amica hanno difeso un loro coetaneo da altri ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) “Mia figlia stava camminando per la strada con tre amichetti di classe improvvisamente due ragazzini hanno insultato il suo. A quel punto mia figlia ha tentato di chiedere ai due di smetterla. Per tutta risposta è stata strattonata e poi“. A raccontarlo ieri all’Ansa è stata la madre di una14enne aggredita in centro a Cerignola, in provincia di Foggia. La donna di 38, che aveva denunciato l’accaduto in un post su Facebook, sostiene che l’aggressione alla figlia sarebbe avvenuta “perché lei e una sua amica hanno difeso un loro coetaneo da altri ...

Advertising

vladiluxuria : Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il… - bibillaqueen : RT @vladiluxuria: Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il branc… - OceanBlue2014_1 : RT @vladiluxuria: Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il branc… - 60_cla : RT @vladiluxuria: Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il branc… - Rott_Weilerin : Dai, cincischiamo ancora un po' sul #DdlZan , ché non c'è proprio nessuna fretta. -