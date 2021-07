Advertising

ilnapolionline : Di Marzio: 'Serve investire per lo scudetto, si può fare di più' - - Enzovit : Di Marzio: ''Scudetto? Se hai giocatori forti lo vinci, al di là del sistema' - noiverinteristi : Di Marzio - #Hakimi, offerta Psg è 68 mln + 3 di bonus. Inter ha inviato mail al Real che ha diritto di pareggiare… - gilnar76 : DI MARZIO #Calciomercato SKY ED ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : NOTTE BOLLENTE CON DI MARZIO SU ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio Scudetto

GonfiaLaRete

... non avendo adempiuto agli aspetti economici, io il titolo te lo tolgo, ti annullo lo... Leggi anche Spalletti: ecco le prime parole da allenatore del Napoli Di: 'Lobotka? A cosa serve. ...Secondo Gianni Di, invece, la società 'può fare di più, non è il momento di avere il braccino corto, serve investire per lo. Ridimensionamento? Vero che ha tenuto il Fair Play ...Gianni Di Marzio, ex allenatore ha parlato ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live, sul prossimo futuro del Napoli ...Gianni Di Marzio sul Napoli calcio chiede a De Laurentiis: "Porta i campioni a Napoli, è ora di investire. Niente ridimensionamento".