Dentro la foresta carsica di Wanfeng

(Di venerdì 2 luglio 2021) Come sospesa fra le nuvole e la terra,ladi, nella provincia cinese del Guizhou, sorge Xingyi, una città-contea da dove è possibile ammirare lo spettacolo carsico del territorio circostante., infatti, è nota per i suoi picchi carsici e, come tutte le aree con questa morfologia, si caratterizza per la presenza di roccia e per la scarsità o assenza di un reticolo fluviale in quanto le acque vengono assorbite e convogliate all’interno della massa rocciosa carsificata. Con un’altitudine di 2000 metri, si estende a forma di ventaglio per oltre 200 miglia. Detta anche la...