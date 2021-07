Denise Pipitone, l’inquietante episodio raccontato dall’avvocato di Piera Maggio: “È gravissimo, mi preoccupa” (Di venerdì 2 luglio 2021) Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone – avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 – continuano e, nel perimetro del giallo, si insinuano episodi degni di attenzione. Non ultimo, quello raccontato dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, che ha parlato di un fatto preoccupante e “gravissimo” sottoposto all’attenzione della Procura di Marsala. Denise Pipitone: l’inquietante episodio raccontato dall’avvocato di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Le indagini sulla scomparsa di– avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 – continuano e, nel perimetro del giallo, si insinuano episodi degni di attenzione. Non ultimo, quelloGiacomo Frazzitta, legale di, che ha parlato di un fattonte e “” sottoposto all’attenzione della Procura di Marsala.di ...

"Qui dovevi portarla?", parla la supertestimone del caso Denise

Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone si starebbero concentrando su un luogo ben preciso di Mazara del Vallo: si tratta dell'Hotel Ruggero II, in cui lavorava Anna Corona il 1 settembre 2004, quando Denise fu rapita.

Denise Pipitone: verso nuovi indagati?/ "Rivalutate le posizioni di più persone"

Nonostante la diffida di alcune settimane fa da parte di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la trasmissione Quarto Grado anche questa sera tornerà sul giallo di Mazara Del Vallo lungo ormai 17 anni. Al centro del nuovo appuntamento con la trasmissione di Gianluigi Nuzzi di ...

Denise Pipitone, Piera Maggio, "Tutta la verità su Toni Pipitone"

Denise, spunta una nuova testimonianza: «Ero nell'albergo della Corona quando fu rapita ho sentito dire "proprio qui la dovevi portare?"»

Non si fermano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone e tra le tante segnalazioni e nuove testimonianze spunta anche quella di una donna che si sarebbe trovata nell'albergo in cui ...

Anticipazioni Quarto Grado: i casi Denise Pipitone e Saman Abbas

Anticipazioni Quarto Grado: i casi Denise Pipitone e Saman Abbas. La trasmissione di Rete 4 continua ad interessarsi dei due casi ...

