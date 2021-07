Dem favoriti ai concorsi dell’Asl Ex senatore del Pd arrestato a Latina Moscardelli avrebbe aiutato i figli di dirigenti amici A dicembre era stato inserito nello staff di Guerini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 luglio 2021) Una spintarella ai soliti “di”, a chi fa politica o èo di qualche pubblico amministratore, qualche pressione per far scegliere come manager della sanità chi era in grado di pilotare ie il consenso elettorale era assicurato. Pensava questo, secondo gli inquirenti, l’exdem Claudio(nella foto) che, dopo l’esperienza in consiglio regionale ai tempi di Renata Polverini, per cui era finito imputato nella rimborsopoli e poi assolto, e uscito da Palazzo Madama nella scorsa legislatura, andava avanti in politica come segretario provinciale del Partito democratico a ...