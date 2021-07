Delirio a Roma per l’arrivo di Mourinho: tifosi in estasi [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 2 luglio 2021) Josè Mourinho è appena arrivato a Roma, inizia così l’esperienza sulla panchina del club giallorosso. L’ultima stagione non è stata entusiasmante per la squadra della Capitale che ha fallito in campionato, in Europa League il percorso è stato comunque positivo con l’eliminazione in semifinale contro il Manchester United. La dirigenza giallorossa è ambiziosa e non potrà permettersi un’altra stagione al di sotto delle aspettative, la prima mossa per la panchina è stata positiva: l’allenatore Mourinho non ha bisogno di presentazioni. Lo Special One è reduce dalla stagione con il Tottenham, la stagione è stata altalenante: dopo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) Josèè appena arrivato a, inizia così l’esperienza sulla panchina del club giallorosso. L’ultima stagione non è stata entusiasmante per la squadra della Capitale che ha fallito in campionato, in Europa League il percorso è stato comunque positivo con l’eliminazione in semifinale contro il Manchester United. La dirigenza giallorossa è ambiziosa e non potrà permettersi un’altra stagione al di sotto delle aspettative, la prima mossa per la panchina è stata positiva: l’allenatorenon ha bisogno di presentazioni. Lo Special One è reduce dalla stagione con il Tottenham, la stagione è stata altalenante: dopo ...

