Del Vecchio il corsaro. Il blitz su Mediobanca che apre nuovi scenari (Di venerdì 2 luglio 2021) Ancora lui, Leonardo Del Vecchio corsaro su Mediobanca. Il fondatore di Luxottica, oggi per metà francese dopo la fusione con la Essilor, non è certo nuovo alle scorribande su Piazzetta Cuccia, cominciate nel 2017 ma entrate nel vivo nel 2020. Ora, l'ultima operazione ha portato la Delfin, la finanziaria di famiglia, molto vicino a quel 20% fissato dalla Bce come soglia massima. Se dovesse salire ancora, dovrebbe ragionare in termini di Opa (25%). IL (NUOVO) blitz DI DEL Vecchio Il colpo di reni è arrivato, come da tradizione, a Borse chiuse. Delfin ha infatti acquistato ulteriori 31 milioni di azioni, ...

