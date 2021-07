Decreto Fondone, l’On. Stefania Mammì (M5S) esulta: «Approvato mio ordine del giorno per migliorare servizi sanitari digitali». (Di venerdì 2 luglio 2021) “La sanità digitale rappresenta un indubbio beneficio per i cittadini, che potranno usufruire da remoto di una vasta gamma di servizi, come il Fascicolo sanitario elettronico, che racconta, esame dopo esame, la storia clinica di ognuno di noi”. Eppure ancora oggi la percentuale di cittadini che ha attivato il Fascicolo sanitario elettronico è ancora bassa rispetto al totale degli assistiti del SSN, così come risulta ancora scarso il numero dei medici e degli operatori sanitari che lo utilizzano nell’esercizio della professione. Per questo serviva un ordine del giorno per poter impegnare ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) “La sanità digitale rappresenta un indubbio beneficio per i cittadini, che potranno usufruire da remoto di una vasta gamma di, come il Fascicoloo elettronico, che racconta, esame dopo esame, la storia clinica di ognuno di noi”. Eppure ancora oggi la percentuale di cittadini che ha attivato il Fascicoloo elettronico è ancora bassa rispetto al totale degli assistiti del SSN, così come risulta ancora scarso il numero dei medici e degli operatoriche lo utilizzano nell’esercizio della professione. Per questo serviva undelper poter impegnare ...

