Danze delle nazioni del mondo | il 3 luglio il Ballet Igor Moiseev a Nervi

Il Nervi Music Ballet Festival 2021 si prepara ad accogliere un altro evento esclusivo. Sabato 3 luglio, infatti, alle ore 21:15 il Ballet Igor Moiseev si esibirà in Danze delle nazioni del mondo, uno spettacolo che trae le sue origini dalla cultura popolare e dalle numerose tradizioni di danza della Federazione Russa, arrivando anche a nutrirsi delle influenze latine e tropicali. Inoltre, per la prima volta al di fuori dei confini russi, verrà eseguita la coreografia Tango del Plata.

