Daniele Scardina, scoppia l’amore con una famosa modella italiana (Di venerdì 2 luglio 2021) Il pugile è stato paparazzato a Milano con una nota modella italiana. E la storia con Diletta Leotta sembra chiusa definitivamente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Toretto Scardina (@Danieletoretto) Il 29enne Daniele Scardina, famoso come King Toretto nel mondo del pugilato, sembrerebbe aver archiviato la love story con Diletta Leotta, che ora sta con l’attore e modello turco Can Yaman. Il cuore dello sportivo, ora, appartiene a Cristina Buccino, influencer già in vista nel mondo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Il pugile è stato paparazzato a Milano con una nota. E la storia con Diletta Leotta sembra chiusa definitivamente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daToretto(@toretto) Il 29enne, famoso come King Toretto nel mondo del pugilato, sembrerebbe aver archiviato la love story con Diletta Leotta, che ora sta con l’attore e modello turco Can Yaman. Il cuore dello sportivo, ora, appartiene a Cristina Buccino, influencer già in vista nel mondo ...

Advertising

LadyNews_ : #CristinaBuccino e #DanieleScardina stanno insieme: baci appassionati a Milano - clotty2018 : @1Sanaat Ma quali anelli...l'anello che porta qualche volta la Leotta è quello che le ha regalato il suo ex fidanza… - NazliPetrin1988 : @dizidoktorucom Ma che anello... Can non ha mai regalato un anello alla Leotta.. MAI.. quello che porta è solo un s… - infoitcultura : Daniele Scardina, dopo la Leotta si consola con una mora bellissima. Spettacolare… - infoitcultura : Daniele Scardina dimentica Diletta Leotta: il nuovo amore è Cristina Buccino -