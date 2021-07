Damiano dei Maneskin è apparso in una famosa serie tv: ecco dove (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre le loro canzoni stanno facendo il giro del mondo, in Italia i fans sono a caccia di curiosità sui Maneskin e fanno scoperte Dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin non si sono più fermati e sono alla conquista di fans europei e internazionali. Allo stesso tempo, anche il mondo si è accorto del loro sound e della loro personalità. Nel giro di poche settimane, i Maneskin hanno collezionato record su record e sono stati anche protagonisti di proposte pubblicitarie che hanno provato a prendere da loro spunto. Un 2021 davvero importante che segna la svolta per la band italiana e la possibilità di non voltarsi più ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre le loro canzoni stanno facendo il giro del mondo, in Italia i fans sono a caccia di curiosità suie fanno scoperte Dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest, inon si sono più fermati e sono alla conquista di fans europei e internazionali. Allo stesso tempo, anche il mondo si è accorto del loro sound e della loro personalità. Nel giro di poche settimane, ihanno collezionato record su record e sono stati anche protagonisti di proposte pubblicitarie che hanno provato a prendere da loro spunto. Un 2021 davvero importante che segna la svolta per la band italiana e la possibilità di non voltarsi più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Damiano e Thomas si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Diventa un caso lo show dei Maneskin che lanci… - peperoncin0_ : damiano dei maneskin mi mette una certa ansia/paura… - trashtvstellare : #UnMedicoInFamiglia 10, #DamianoDavid dei #Måneskin appare in una puntata: il video - Damiano_Coletta : Prosegue il lavoro di messa in #sicurezza della città: la Commissione Provinciale dei Locali di Pubblico Spettacolo… - giulianadip : non vorrei parlare troppo presto MA non sono più gelosa da far schifo dei tipi di cui sono innamorata tipo harry st… -