D'Amato: "Tagli alle forniture dei vaccini: nel Lazio rinvieremo le prenotazioni del Pfizer" (Di venerdì 2 luglio 2021) “I Tagli ci saranno eccome, così come ci saranno inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale. Le difficoltà riguardano soprattutto Pfizer, il vaccino su cui, per le attuali impostazioni, si fa affidamento per l?80%?. Così al Corriere della Sera l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato sulla diminuzione delle dosi di preparato anti Covid per il mese di luglio. ?A giugno - spiega - nel Lazio sono state consegnate un milione 700 mila dosi, di cui 360 mila il giorno 30. Per cui di fatto verranno utilizzate in questo mese. Volendo quindi essere magnanimi e corretti, si andranno ad ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ici saranno eccome, così come ci saranno inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale. Le difficoltà riguardano soprattutto, il vaccino su cui, per le attuali impostazioni, si fa affidamento per l?80%?. Così al Corriere della Sera l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’sulla diminuzione delle dosi di preparato anti Covid per il mese di luglio. ?A giugno - spiega - nelsono state consegnate un milione 700 mila dosi, di cui 360 mila il giorno 30. Per cui di fatto verranno utilizzate in questo mese. Volendo quindi essere magnanimi e corretti, si andranno ad ...

