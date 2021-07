Dalla musica all’ambiente, la sfida di Benjamin Mascolo con Penguin Industry (Di venerdì 2 luglio 2021) Adesso Benjamin Mascolo, il popolare cantante e attore che conta quasi 2 milioni di followers sui social, ha in mente un’altra mission: salvare l’ambiente. E lo fa lanciando il brand d’abbigliamento “Penguin Industry”, che strizza l’occhio alle tematiche ambientali tanto care all’artista da sempre.Si tratta di una vera virata di cui si parla da giorni e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Adesso, il popolare cantante e attore che conta quasi 2 milioni di followers sui social, ha in mente un’altra mission: salvare l’ambiente. E lo fa lanciando il brand d’abbigliamento “”, che strizza l’occhio alle tematiche ambientali tanto care all’artista da sempre.Si tratta di una vera virata di cui si parla da giorni e L'articolo

Advertising

teatrolafenice : ?? Un po' di musica.. un estratto dalla 'Barcarolle' di Chopin, interpretata da Walter Gieseking. Buon ascolto e buo… - onedirection2p : no scusate ma perché siete così arrabbiatx con harry? si sta concentrando su altre cose ora è vero non twitta più n… - LAGNroma : RT @AgCultNews: Musica, su ITsArt concerto gratuito dalla scalinata della Galleria Nazionale @itsart_it @LAGNroma - volkvoIny : l’avevo ascoltata per togliermela dalla testa (di solito così funziona) poi disperata ho pure ascoltato altra music… - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: Riparte dalla sua #Milano l'artista #Mace, che con un evento in streaming dedica tutto ai lavoratori dello spettacolo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla musica Jim Morrison, 50 anni fa la morte del mito: ecco dischi, libri e film per ricordarlo Musicista e poeta, figura sciamanica e ipnotica, trasgressivo e tormentato. Jim Morrison ha marchiato a fuoco la musica a cavallo fra anni Sessanta e Settanta, insieme ai Doors, e dalla sua morte avvenuta a Parigi il 3 luglio del 1971 , a soli 27 anni, si è trasmutato in mito vivo ancora oggi nell'immaginario ...

Suoni Controvento 2021, a Fossato di Vico la tappa umbra del Finalmente in Tour di Gaia A pochi mesi dalla partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con 'Cuore Amaro', e dopo la ...per la prima volta il suo pubblico sui palchi estivi della Penisola portando la sua musica ...

Musica dal vivo, teatro, rassegne, mostre e itinerari culturali: dalla Regione 3,2 milioni per 225 iniziative nei territori Regione Emilia Romagna Carditello Festival, alla Reggia musica e voli in mongolfiera In programma dal 3 luglio al 29 agosto 11 eventi e oltre 60 artisti coinvolti per celebrare Ennio Morricone, Enrico Caruso, Domenico Modugno, Dante Alighieri e Astor Piazzolla ...

Musica: Gustav Mahler in residenza estiva al Verdi Pordenone Con 116 musicisti di 20 diverse nazionalità tutti di età tra i 18 e i 27 anni, torna al Teatro Verdi di Pordenone per il sesto anno consecutivo una tra le più celebrate orchestre giovanili del mondo: ...

Musicista e poeta, figura sciamanica e ipnotica, trasgressivo e tormentato. Jim Morrison ha marchiato a fuoco laa cavallo fra anni Sessanta e Settanta, insieme ai Doors, esua morte avvenuta a Parigi il 3 luglio del 1971 , a soli 27 anni, si è trasmutato in mito vivo ancora oggi nell'immaginario ...A pochi mesipartecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con 'Cuore Amaro', e dopo la ...per la prima volta il suo pubblico sui palchi estivi della Penisola portando la sua...In programma dal 3 luglio al 29 agosto 11 eventi e oltre 60 artisti coinvolti per celebrare Ennio Morricone, Enrico Caruso, Domenico Modugno, Dante Alighieri e Astor Piazzolla ...Con 116 musicisti di 20 diverse nazionalità tutti di età tra i 18 e i 27 anni, torna al Teatro Verdi di Pordenone per il sesto anno consecutivo una tra le più celebrate orchestre giovanili del mondo: ...