Dal sudamerica sono sicuri: vestirà la maglia del Milan! (Di venerdì 2 luglio 2021) James Rodriguez al Milan, questa l’idea che già da qualche giorno circolava tra i corridoi della sede rossonera, idea diventata notizia nella notte. Vito De Palma, giornalista di ESPN Colombia, ha fatto sapere tramite un tweet che la trattativa tra il Milan e James Rodriguez sarebbe ormai vicino alla chiusura. James Rodriguez Milan: le cifre Il fantasista colombiano ha trascorso l’ultima stagione all’ Everton, alla corte di Ancelotti, ed è cosa nota da tempo, che, con l’addio del tecnico di Reggiolo , l’avventura del Colombiano ai Toffees sia arrivata al capolinea. Jorge Mendes, suo agente, avrebbe bussato alla porta del Milan, che si è mostrato interessato ad imbastire una ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 luglio 2021) James Rodriguez al Milan, questa l’idea che già da qualche giorno circolava tra i corridoi della sede rossonera, idea diventata notizia nella notte. Vito De Palma, giornalista di ESPN Colombia, ha fatto sapere tramite un tweet che la trattativa tra il Milan e James Rodriguez sarebbe ormai vicino alla chiusura. James Rodriguez Milan: le cifre Il fantasista colombiano ha trascorso l’ultima stagione all’ Everton, alla corte di Ancelotti, ed è cosa nota da tempo, che, con l’addio del tecnico di Reggiolo , l’avventura del Colombiano ai Toffees sia arrivata al capolinea. Jorge Mendes, suo agente, avrebbe bussato alla porta del Milan, che si è mostrato interessato ad imbastire una ...

Contagi nel mondo e variante Delta È però iniziata dal Serum Indian Institute la produzione di altri vaccini a proteine ricombinanti ... Dall'altra parte, in Sudamerica, mentre in Cile si pensa di iniziare gli inoculi per una terza dose ...

