Da Pessina a Berardi | 5 Azzurri che non conoscevamo alla conquista dell’Europeo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Cinque azzurri fino ad un attimo fa personaggi in cerca d’autore e oggi protagonisti. Cinque ragazzi in cerca di gloria, nel quarto di finale contro il Belgio (questa sera alle 21). Cinque nomi poco conosciuti dal grande pubblico che in questo Europeo si sono presi il palcoscenico. Cinque compagni di classe che non sapevamo di avere. Conosciamoli.