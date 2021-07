Da Arisa alla Balivo, i vip lanciano gli azzurri: "Questo gruppo spacca!" (Di venerdì 2 luglio 2021) L'Italia affronta il Belgio nei quarti di finale degli Europei e, al fianco degli azzurri, scendono in campo anche 10 tifosi vip: ecco come raccontano la loro passione per la squadra di Mancini Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 2 luglio 2021) L'Italia affronta il Belgio nei quarti di finale degli Europei e, al fianco degli, scendono in campo anche 10 tifosi vip: ecco come raccontano la loro passione per la squadra di Mancini

Advertising

dav7de21 : @katycatMat se l'è dovuta vedere pure con Arisa. ma ormai appartiene alla storia - weneedzerbisa : arisa alla griglia grazie ah no scusate ho sbagliat - ferrarodf : @RadioItalia @Vivo_Azzurro @RamazzottiEros Ma non capisco fate un video bellissimo con Arisa 'CORO AZZURRO' e poi m… - lillydessi : Arisa ha dato il via alla sua (e alla nostra) Estate 2021 con un costume intero bianco sexy e chic - Elle… - infoitcultura : Arisa ha dato il via alla sua (e alla nostra) Estate 2021 con un costume intero bianco sexy e chic -