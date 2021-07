Crimi indice il voto per il Comitato direttivo del M5S. Ma non su Rousseau. L’annuncio agli iscritti sul nuovo sito movimento5stelle.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) “Come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato direttivo del Movimento 5 Stelle”. È quanto ha annunciato il capo politico reggente del M5S, Vito Crimi. “Nei prossimi giorni – aggiunge Crimi – saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto”. L’avviso riguardante le consultazioni per l’elezione del Comitato direttivo del M5S è stato pubblicato sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) “Come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per ildel Movimento 5 Stelle”. È quanto ha annunciato il capo politico reggente del M5S, Vito. “Nei prossimi giorni – aggiunge– saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione deglie le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di”. L’avviso riguardante le consultazioni per l’elezione deldel M5S è stato pubblicato sul ...

