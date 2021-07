Crimi avvia il voto per il direttorio e lancia nuovo blog. Attesa per conte (Di venerdì 2 luglio 2021) Il capo politico del Movimento fa sapere agli iscritti che la consultazione è indetta sulla nuova piattaforma dei Cinquestelle e non su Rousseau come aveva chiesto il fondatore Grillo. La situazione ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il capo politico del Movimento fa sapere agli iscritti che la consultazione è indetta sulla nuova piattaforma dei Cinquestelle e non su Rousseau come aveva chiesto il fondatore Grillo. La situazione ...

