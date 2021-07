Covid, ultime news. Uk, salgono casi da variante Delta: allerta per tifosi inglesi a Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Preoccupa la trasferta dei supporter dell'Inghilterra all'Olimpico, in occasione della sfida ai quarti contro l'Ucraina di sabato 3 luglio. Stop biglietti per i residenti in Gb, annullati quelli già venduti. Prosegue il calo della curva epidemiologica in Italia: il rapporto positivi-tamponi è allo 0,5%. Giù ricoveri ordinari (-61) e terapie intensive (-18). In vigore il Green Pass europeo, ma gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le regole Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 luglio 2021) Preoccupa la trasferta dei supporter dell'Inghilterra all'Olimpico, in ocone della sfida ai quarti contro l'Ucraina di sabato 3 luglio. Stop biglietti per i residenti in Gb, annullati quelli già venduti. Prosegue il calo della curva epidemiologica in Italia: il rapporto positivi-tamponi è allo 0,5%. Giù ricoveri ordinari (-61) e terapie intensive (-18). In vigore il Green Pass europeo, ma gli Stati dell'Unione non hanno ancora uniformato le regole

