Covid, ultime news. Allarme dell'Oms, casi in aumento dopo due mesi di calo. LIVE (Di venerdì 2 luglio 2021) In una settimana aumento del 10% dei casi in Europa dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti. L'Oms raccomanda disciplina contro il rischio di una nuova ondata. In Italia i numeri sono ancora incoraggianti sul fronte Covid: calano vittime, ricoveri e terapie intensive. L'Ema assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta e "questi dati sono rassicuranti" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 luglio 2021) In una settimanadel 10% deiin Europa dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti. L'Oms raccomanda disciplina contro il rischio di una nuova ondata. In Italia i numeri sono ancora incoraggianti sul fronte: calano vittime, ricoveri e terapie intensive. L'Ema assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta e "questi dati sono rassicuranti"

