Covid, risale leggermente l'indice di positività in Campania: undici decessi (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 98, in Campania, i casi positivi al Covid su 6.200 tamponi molecolari esaminati. risale leggermente l'indice di positività che ieri era pari all'1,46% ed oggi è 1,58%. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, si registrano 11 nuovi decessi. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva (ieri 19 e oggi 18), e in degenza (oggi 212 e ieri 217). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 98 (*) Tamponi molecolari del giorno: 6.200

