Covid oggi Sardegna, 25 nuovi contagi: bollettino 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 28. Da ieri sono stati fatti poco più di 3mila test. I ricoverati in ospedale restano 42, uno in meno da ieri, due in terapia intensiva. In isolamento a casa 2.268 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Sassari a 13, Cagliari a 8 e 4 nel sud dell’isola. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 25 ida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 28. Da ieri sono stati fatti poco più di 3mila test. I ricoverati in ospedale restano 42, uno in meno da ieri, due in terapia intensiva. In isolamento a casa 2.268 persone. Tra le province con il maggior numero dicasi Sassari a 13, Cagliari a 8 e 4 nel sud dell’isola. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - breveinutile : RT @RosiPolimeni: In Lombardia oggi nessun morto per Covid. Non succedeva da mesi. Passo e chiudo! - infoitinterno : Covid Lombardia, oggi zero morti: 'Non succedeva dal 6 ottobre' -