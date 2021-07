Covid oggi Piemonte, 25 nuovi contagi: bollettino 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 20.961 tamponi eseguiti, di cui 15.316 antigenici con una percentuale di positività allo 0,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 11, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 139, 6 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 614. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.459.306, di cui 1.780.051 risultati negativi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 25 ida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 20.961 tamponi eseguiti, di cui 15.316 antigenici con una percentuale di positività allo 0,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 11, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 139, 6 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 614. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.459.306, di cui 1.780.051 risultati negativi. L'articolo proviene da Italia Sera.

