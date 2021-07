Covid oggi Lombardia e Italia: bollettino coronavirus del 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano - L'Italia resiste in zona bianca, nonostante la diffusione delle varianti Covid, in particolare la Delta e la Kappa. Stando a quanto si legge nella bozza del report settimanale della cabina di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano - L'resiste in zona bianca, nonostante la diffusione delle varianti, in particolare la Delta e la Kappa. Stando a quanto si legge nella bozza del report settimanale della cabina di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - SkyTG24 : Covid Lombardia, oggi zero decessi. Non succedeva da ottobre - Agenzia_Ansa : Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al… - Borderline_24 : #Covid in #Puglia, oggi 43 nuovi casi. Nessun morto - lagenda70889069 : Covid in Piemonte, la situazione di oggi venerdì 2 luglio #covidpiemonte -