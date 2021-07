Covid oggi Lombardia, 143 nuovi contagi. A Milano e hinterland 61 nuovi casi (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 143 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 36.933 tamponi con un tasso di positività allo 0,3%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, due in meno, in tutto sono 47, e nei reparti Covid, sei in meno, che porta il numero a 195. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 33. 782. Tra le province con il numero maggiore di nuovi contagi Milano e hinterland a 61, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 143 ida Coronavirus insecondo il bollettino di, 2 luglio. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 36.933 tamponi con un tasso di positività allo 0,3%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, due in meno, in tutto sono 47, e nei reparti, sei in meno, che porta il numero a 195. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 33. 782. Tra le province con il numero maggiore dia 61, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - j_lavigna : @CucchiRiccardo Il problema che voi giornalisti RAI avete fatto un'epoca. Ma oggi è tempo di cambiare. Domani dopo… - Daniela98678353 : @INPS_it novità sui pagamenti per indennità covid? Domanda inviata il 29/05/2021 risulta accolta ma ad oggi nessun… -