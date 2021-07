Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e regioni: dati 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, 2 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. ”Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 941 nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Ildi, 22021, cone news dellae regione per regione su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Idelle: Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo ildi, 2. ”Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 941 nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - SkyTG24 : #Covid, news. #Uk, boom casi da variante #Delta: allerta per tifosi inglesi a #Roma. LIVE - BasilicataNot : Covid-19, 4 positivi nel bollettino di oggi. Proseguono le vaccinazioni - YouTvrs : Covid, ministro Speranza: 'Italia tutta bianca, oggi non firmo ordinanze' - -