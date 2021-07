Covid, oggi 794 nuovi casi e 28 morti: il bollettino del 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 2 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 794 Decessi: 28 Tamponi effettuati: 199.238 Terapie intensive: -16 Tasso di positività: 0,4% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 47.779 casi totali: 4.261.582 Decessi: 127.615 Guariti: 4.086.188 In Italia oggi, venerdì 2 luglio 2021, si registrano 794 nuovi positivi e 28 morti per Covid. Ieri c’erano stati 882 nuovi ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 794 Decessi: 28 Tamponi effettuati: 199.238 Terapie intensive: -16 Tasso di positività: 0,4% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 47.779totali: 4.261.582 Decessi: 127.615 Guariti: 4.086.188 In Italia, venerdì 22021, si registrano 794positivi e 28per. Ieri c’erano stati 882...

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 2 luglio 2021: 64 nuovi positivi e 5 decessi - messveneto : Covid, il bollettino di oggi 2 luglio: 794 contagi, 28 morti e tasso di postitività allo 0,4%: La flash survey dell… -