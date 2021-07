Covid. Non siamo ancora fuori dal tunnel! (Di venerdì 2 luglio 2021) Via le mascherine all’aperto, sì a cinema, stadio, viaggi, bar e ristoranti! Ma bisogna agire ancora con molta prudenza perchè le varianti del Covid stanno sempre lì, in agguato, pronte ad infettare e c’è il serio pericolo di un’altra ondata se non siamo tutti più “disciplinati”! Attenzione soprattutto alla “Variante Delta” del virus SarsCoV2 che, Leggi su freeskipper (Di venerdì 2 luglio 2021) Via le mascherine all’aperto, sì a cinema, stadio, viaggi, bar e ristoranti! Ma bisogna agirecon molta prudenza perchè le varianti delstanno sempre lì, in agguato, pronte ad infettare e c’è il serio pericolo di un’altra ondata se nontutti più “disciplinati”! Attenzione soprattutto alla “Variante Delta” del virus SarsCoV2 che,

Advertising

ladyonorato : Agli assessori regionali che farneticano di “mantenere DAD per i bimbi non vaccinati contro il Covid a settembre”:… - ladyonorato : Covid, in Trentino sono circa 5.500 i sanitari che non si sono ancora vaccinati. Ferro: “La vaccinazione rende libe… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare d… - LetiziaMoratti : Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Allora l’autunno e le varianti ci fecero ri… - silviaturin : RT @LucaFerrettiEvo: @RobertoBurioni Se si vuole rendere pubblici questi dati, bisogna fare attenzione che il pubblico sappia un po' di sta… -