Covid, news. Speranza: "L'Italia resta bianca. Oggi non firmo ordinanze ma cautela". LIVE (Di venerdì 2 luglio 2021) Contagi ancora in calo in Italia secondo i dati all'esame della cabina di regia, con l'indice Rt a 0,63 e l'incidenza a 9 casi su 100mila abitanti. Ma aumentano i focolai legati alle mutazioni del virus. Oms: in una settimana aumento del 10% dei casi in Europa. Terza ondata senza precedenti in Africa. L'Ema intanto assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. Timore per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 luglio 2021) Contagi ancora in calo insecondo i dati all'esame della cabina di regia, con l'indice Rt a 0,63 e l'incidenza a 9 casi su 100mila abitanti. Ma aumentano i focolai legati alle mutazioni del virus. Oms: in una settimana aumento del 10% dei casi in Europa. Terza ondata senza precedenti in Africa. L'Ema intanto assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. Timore per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma

Advertising

Agenzia_Italia : È record di contagi settimanali in Inghilterra. Mai così tanti da febbraio - SkyTG24 : #Covid, news. #Uk, boom casi da variante #Delta: allerta per tifosi inglesi a #Roma. LIVE - Europarl_IT : Stai per viaggiare??? Non dimenticare il tuo Certificato COVID Digitale UE! Per i residenti UE, da ieri è possib… - fedeguglietta : RT @AltaInfedelta: Ogni volta che la scuola pretende di assomigliare a quella “vita vera” diventa altrettanto ingiusta e, di fatto, non fa… - rep_parma : Covid, Ausl Parma: open day con vaccino Johnson & Johnson [aggiornamento delle 12:12] -