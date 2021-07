Covid, news. Oms: in Europa casi in aumento. Terza ondata in Africa senza precedenti. LIVE (Di venerdì 2 luglio 2021) In una settimana aumento del 10% dei casi in Europa dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti. L'Oms raccomanda disciplina contro il rischio di una nuova ondata e lancia l'allarme per la situazione nel continente Africano. L'Ema intanto assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. In Italia calano vittime, ricoveri e terapie intensive. Timore per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 luglio 2021) In una settimanadel 10% deiindovuto soprattutto a viaggi e spostamenti. L'Oms raccomanda disciplina contro il rischio di una nuovae lancia l'allarme per la situazione nel continenteno. L'Ema intanto assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. In Italia calano vittime, ricoveri e terapie intensive. Timore per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma

