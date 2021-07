Covid, news. Bollettino di oggi: 794 casi, 28 morti. Tasso positività allo 0,4%. LIVE (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo il report, i tamponi analizzati sono 199.238. Contagi ancora in calo in Italia secondo i dati all'esame della cabina di regia, con l'indice Rt a 0,63 e l'incidenza a 9 casi su 100mila abitanti. Ma aumentano i focolai legati alle mutazioni del virus. Oms: in una settimana aumento del 10% dei casi in Europa. Terza ondata senza precedenti in Africa. L'Ema intanto assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. Timore per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo il report, i tamponi analizzati sono 199.238. Contagi ancora in calo in Italia secondo i dati all'esame della cabina di regia, con l'indice Rt a 0,63 e l'incidenza a 9su 100mila abitanti. Ma aumentano i focolai legati alle mutazioni del virus. Oms: in una settimana aumento del 10% deiin Europa. Terza ondata senza precedenti in Africa. L'Ema intanto assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. Timore per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma

