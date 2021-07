Covid: Moratti, 'ad agosto un milione di dosi di vaccino in arrivo' (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 lug. (Adnkronos) - "Nel mese di agosto, grazie alla fattiva collaborazione con il commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, verranno consegnate alla Lombardia oltre un milione di dosi di vaccino: 664.560 di Pfizer e 391.100 di Moderna". Lo ha annunciato la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Queste forniture, davvero preziose per la nostra Regione - sottolinea Moratti - non solo ci potranno garantire la corretta pianificazione a medio e lungo termine delle seconde dosi vaccinali, ma ci consentiranno anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 lug. (Adnkronos) - "Nel mese di, grazie alla fattiva collaborazione con il commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, verranno consegnate alla Lombardia oltre undidi: 664.560 di Pfizer e 391.100 di Moderna". Lo ha annunciato la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia. "Queste forniture, davvero preziose per la nostra Regione - sottolinea- non solo ci potranno garantire la corretta pianificazione a medio e lungo termine delle secondevaccinali, ma ci consentiranno anche ...

Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - RaiNews : 'Non succedeva dal 6 ottobre' ha annunciato la vicepresidente della Regione. 'Allora l'autunno e le varianti ci fec… - MrMr91571699 : RT @Italia_Notizie: In Lombardia ieri nessun morto per Covid Non succedeva da ottobre. Rt ancora in calo - Gardella90 : RT @HuffPostItalia: Letizia Moratti: 'In Lombardia oggi zero morti per Covid, non accadeva dal 6 ottobre' - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'ad agosto un milione di dosi di vaccino in arrivo'... -