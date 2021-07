Covid: indice Rt Italia a 0,63, cala anche l'incidenza (Di venerdì 2 luglio 2021) Leggero calo dell' indice Rt in Italia , sceso allo 0,63 contro lo 0,69 della scorsa settimana. E scende anche l'incidenza dei casi Covid , che passa a 9 casii ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Leggero calo dell'Rt in, sceso allo 0,63 contro lo 0,69 della scorsa settimana. E scendel'dei casi, che passa a 9 casii ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 ...

Advertising

StivalDaniele : RT @HuffPostItalia: Covid, scende ancora l'indice Rt, ma in Italia aumentano i casi di variante Delta e Kappa - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Covid, scende ancora l'indice Rt, ma in Italia aumentano i casi di variante Delta e Kappa - AlainDevaux11 : RT @fattoquotidiano: Covid, report Iss: “Indice Rt scende a 0,63. Diminuiscono i contagi, ma sono in aumento quelli di variante Delta e Kap… - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Covid, scende ancora l'indice Rt, ma in Italia aumentano i casi di variante Delta e Kappa - HuffPostItalia : Covid, scende ancora l'indice Rt, ma in Italia aumentano i casi di variante Delta e Kappa -