Covid, in Lombardia 143 nuovi positivi e nessun decesso. A Bergamo 8 casi (Di venerdì 2 luglio 2021) I dati regionali nel report di venerdì 2 luglio. nessun nuovo decesso sul territorio regionale, non accadeva da ottobre. Il tasso di positività è allo 0,3%. Calano ancora i ricoveri. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 luglio 2021) I dati regionali nel report di venerdì 2 luglio.nuovosul territorio regionale, non accadeva da ottobre. Il tasso dità è allo 0,3%. Calano ancora i ricoveri.

Advertising

pfmajorino : #Fontanavattene questa mattina ha detto che la #Lombardia ha vinto qualsiasi sfida di fronte al #Covid. Ci considera tutti fessi. - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - Agenzia_Ansa : Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al… - flowersiall : RT @RegLombardia: #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati nelle te… - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati nelle te… -