Covid in Campania, oggi 107 nuovi positivi e otto morti: l'indice di contagio è stabile all'1,46% (Di venerdì 2 luglio 2021) Dimuiscono i nuovi positivi e cala lievemente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 luglio 2021) Dimuiscono ie cala lievemente anche la curva dei contagi da Coronavirus in, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata:il virus fa registrare...

