Covid | in Campania 98 nuovi casi Indice di contagio | 1 | 58% 11 morti 3 nelle ultime 48 ore Ricoveri in calo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 98 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 6.200 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 11decessi, 3 dei quali deceduti48 ore. DIminuiscono ancora inella regione: sono 18 i pazienti(19 ieri) ricoverati in terapia intensiva, 212 (ieri 217) quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... isola certificatafree. L'evento, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Valentino, ha il sostegno della Regione, dell'Istituto per il Credito Sportivo, dell'Aci (Automobile Club d'...A dirlo è il presidente della regione, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del ... Sono dell'Asl Napoli 2 Nord, sono 18enni ed hanno beccato ilcon variante Delta', conclude De ...Dimuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 98 positivi su 6.200 ...Covid in Campania, il bollettino del 2 luglio 2021 – Consueto appuntamento con l’Unità di Crisi della Regione Campania, che trasmette i dati di oggi relativi all’emergenza covid sul territorio. Sono ...