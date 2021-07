Covid, il bollettino di oggi venerdì 2 luglio: 794 nuovi casi e 28 vittime nelle ultime 24 ore (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 i positivi al test del coronavirus in Italia24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 882. Sono invece 28 lein un giorno, mentre ieri erano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' qua… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - BJLiguria : Bollettino Covid: 11 nuovi casi, ospedale di Sarzana covid free - - SiciliaTV : Sono 115 i nuovi casi positivi di Covid-19, registrati nelle ultime 24 ore, in Sicilia (meno 22... #bollettino… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Tornano a scendere in Italia i casi di Covid-19. Dalla lettura del quotidiano bollettino del min… -