Covid, i vaccini possono causare nuove varianti o reazioni autoimmuni? Facciamo chiarezza (Di venerdì 2 luglio 2021) Sui social sta girando un video che rielabora affermazioni già abbondantemente smentite. L'autore è un biologo nutrizionista che incolpa i vaccini dell'aumento dei casi nel Regno Unito e in Israele, dovuti alle varianti del Coronavirus. In particolare la variante Delta sarebbe un prodotto delle campagne vaccinali. Analizziamo le affermazioni principali per capire come mai questa narrazione è priva di fondamento. Per chi ha fretta: Le varianti non sono causate dai vaccini. In Israele non c'è una nuova ondata e non tutti hanno ricevuto la seconda dose. I vaccini servono a creare una memoria ...

ladyonorato : Agli assessori regionali che farneticano di “mantenere DAD per i bimbi non vaccinati contro il Covid a settembre”:… - fattoquotidiano : La beffa per il Brasile devastato dal virus è che il vaccino serva a far ingrassare le casse del governo Bolsonaro… - pietroraffa : ??**(Adnkronos) COVID: FIGLIUOLO, 'VACCINI SUFFICIENTI PER MANTENERE RITMO 500MILA DOSI AL GIORNO'** Bene #VacciniCovid - alinatede : RT @pietroraffa: ??**(Adnkronos) COVID: FIGLIUOLO, 'VACCINI SUFFICIENTI PER MANTENERE RITMO 500MILA DOSI AL GIORNO'** Bene #VacciniCovid - umanitalibera : RT @ImolaOggi: Covid, se i vaccini non prevengono il contagio i medici rischiano il reato di falso ideologico? Ecco che cosa è successo all… -